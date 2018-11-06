Прокуратура проверит информацию о вывозе косаток из бухты в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Владивостокская природоохранная прокуратура проводит проверку информации о возможном вывозе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарина Сохиева.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с Погранслужбой ФСБ.

Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух.

В понедельник ИА Primamedia сообщило, что в бухте Средняя, где содержат животных, косаток перемещают из одного резервуара в другой, вероятно, готовя их к транспортировке. СМИ опубликовало фото и видео с места событий.

"Нами проводится проверка, проверяем по всем фактам", — сказала собеседница.

На прошлой неделе также сообщалось, что приморская зоозащитница Нина Зырянова обратилась в полицию в связи тем, что неизвестные помешали ей сфотографировать бухту Средняя, где содержатся краснокнижные косатки и белухи, отобрав карту памяти с фотографиями.

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов в России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях. При этом дальневосточная плотоядная популяция косатки в 2018 году внесена в красную книгу Камчатского края.