При пожаре в частном доме в Кузбассе погибли шесть детей

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области стали шесть детей в возрасте до 12 лет и двое взрослых, сообщает региональное следственное управление СК России.

Как сообщили ранее РИА Новости в региональном управлении МЧС, сигнал о возгорании в частном доме в Юрге поступил в 4.20 по местному времени (0.20 мск), в 5.19 (1.19 мск) пожар ликвидировали.

"После ликвидации пожара обнаружены тела семи человек, из которых пятеро — дети в возрасте от 2 до 12 лет", — рассказали в СК. В больницу доставили 42-летнюю женщину и 12-летнего мальчика, который позднее скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следствие выясняет обстоятельства возгорания, причину гибели людей и кем они проходились друг другу. Кроме того, устанавливается, состояла ли семья на профилактических учетах

"На месте пожара работают следователи, следователи-криминалисты управления, следственную группу возглавляет исполняющий обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области Андрей Коновод", — добавили в Следственном комитете.

В прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что сгоревший дом снимала местная семья.