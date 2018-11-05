Четверых детей доставили в больницу после ЧП на регате близ Геленджика

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Четыре ребенка доставлены в больницу после инцидента во время парусной регаты в акватории Черного моря близ Геленджика, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В понедельник МЧС заявило, что на парусной регате из-за сильного ветра десять яхт отнесло от берега, спортсменов пришлось возвращать патрульными катерами. В итоге все участники регаты оказались на берегу.

"В лечебное учреждение для осмотра были доставлены четыре ребенка. С двумя детьми с признаками переохлаждения работают медики", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что у двух детей, которые переохладились во время регаты, температура примерно 37,2 градуса.

"Госпитализация пока не требуется", — отметил собеседник агентства.

По информации местных СМИ, Геленджикская регата проходит уже 28-й раз и является самой массовой в России, на соревнования приехали более 650 спортсменов со всей страны и из Белоруссии.