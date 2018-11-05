Появилось видео с места обрушения моста в Югре

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

На опубликованных кадрах видны обломки перекрытий, а также упавшие с моста КамАЗ и кран. На месте происшествия работают спецслужбы.

Инцидент произошел в 35 километрах от Нефтеюганска. Мост находился на ремонте, обрушение случилось во время демонтажа старых конструкций.

Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости о двух погибших и семи пострадавших. Все они являются рабочими Мостоотряда. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным оперативного штаба, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, состояние остальных шести человек — средней степени тяжести.

На место выехала следственно-оперативная группа. Прокуратура ХМАО начала проверку по факту происшествия.