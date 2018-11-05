В Омской области восемь человек пострадали в съехавшем в кювет автобусе

НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Автобус, перевозивший 45 человек, съехал в кювет и перевернулся в Омской области, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Усть-Ишима в Омск, семь человек направлены в больницу, а всего в автобусе находились 47 человек.

"В 17.40 (14.40 мск) в отдел УМВД по Саргатскому району поступило сообщение о том, что на 134 км трассы Тюмень-Омск автобус съехал в кювет. Установлено, что в автобусе находились 45 человек, восемь из них обратились за медицинской помощью", — сказал собеседник агентства.

В УМВД уточнили, что, по предварительным данным, тяжело пострадавших нет. В основном пассажиры получили ушибы, есть сотрясения мозга. Врачи осмотрели их и отправили на амбулаторное лечение.

"Предварительная причина ДТП — погодные условия", — уточнили в главке МВД. На дорогах региона гололед.