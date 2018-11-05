В Югре два человека погибли при обрушении моста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Два человека погибли и пять пострадали при обрушении находящегося на реконструкции моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в 35 километрах от Нефтеюганска обрушился находящийся на реконструкции мост, пострадали восемь человек. После обрушения с моста упали КАМАЗ и кран. Обстоятельства ЧП выясняются.

"Пока известно о двух погибших и пяти пострадавших. На место выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка", — сказал представитель СУСК.

Представитель прокуратуры ХМАО сообщила РИА Новости, что на место выехал нефтеюганский межрайонный прокурор.