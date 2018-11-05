Волгоградский пенсионер отдал 600 тысяч рублей интернет-мошеннику

ВОЛГОГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Житель Волгограда перевел 600 тысяч рублей администратору брокерского интернет-сайта, где ему пообещали высокие проценты, и лишился своих сбережений, сообщает в понедельник ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, 65-летний житель Волгограда 29 октября зарегистрировался на брокерском интернет-сайте, где ему администратор ресурса пообещал хорошую прибыль от курса электронных денег.

"Доверчивый волгоградец согласился и перевел на указанный электронный счет 600 тысяч рублей. Однако процентов и возврата своих денежных средств он так и не дождался",- говорится в сообщении.

Пенсионер обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", добавили в МВД.