У Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК/МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у побережья Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали в понедельник в 6.26 (22.26 мск воскресенья) у Курил. Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в точке с координатами 44,5 градуса северной широты и 145,7 восточной долготы. Это в 57 километрах север-западнее города Южно-Курильска (райцентр на острове Кунашир). Очаг находился на глубине 32 километра", — рассказала сотрудница сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

По словам собеседницы агентства, подземные толчки силой 4 балла ощутили жители Южно-Курильска и до 3 баллов — в селе Малокурильском.

В то же время Геологическая служба США (USGS) сообщила, что, по ее данным, очаг землетрясения, зафиксированного в 22.26 мск к юго-востоку от Южно-Сахалинска и к северо-востоку от японского острова Хоккайдо, залегал на глубине 8 километров. Эпицентр, по данным USGS, находился в 107,2 километра от города Сибецу на острове Хоккайдо. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.