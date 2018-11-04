В Красноярске аварийно сел самолет из-за трещины в стекле

КРАСНОЯРСК, 4 ноя — РИА Новости. Самолет, вылетевший из Новосибирска на китайский остров Хайнань, вынужденно сел в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Красноярска.

"Посадка прошла в штатном режиме, ситуация не представляла опасности", — сказал собеседник агентства.

Пассажиры вылетят к месту назначения сразу после загрузки резервного самолета в аэропорту Красноярска.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Новосибирск — Санья (Хайнань) с 166 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вырабатывает топливо, чтобы совершить посадку в аэропорту Красноярска. Причиной вынужденной посадки стало растрескивание внешнего несилового слоя лобового стекла, замеченное пилотами во время полета.