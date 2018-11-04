Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до пяти

САРАТОВ, 4 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Новобурасском районе Саратовской области увеличилось до пяти человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее в областной ГИБДД сообщили РИА Новости, что в субботу на 22-м километре автодороги Саратов — Балтай, по предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в рейсовый автобус Mercedes-Benz компании "Властелин".

"В результате ДТП телесные повреждения получили пять человек, из них двоим пассажиркам 12 и 17 лет, которые были пристегнуты ремнями безопасности, оказана разовая медицинская помощь на месте, водитель ВАЗ-2107, пассажирки автобуса 63 и 34 лет госпитализированы", — сказала собеседница агентства.

Как предварительно установила ГИБДД, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, который после столкновения съехал в кювет и опрокинулся.