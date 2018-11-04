МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева рассказала, что двери вагона метро утром в субботу зажали ей голову. Ее сын рассказал, что актрису госпитализировали в Институт скорой помощи Склифосовского.
"Кто не успел войти — это была я. Я посередине просто получила по голове дверями", — рассказала актриса в Instagram и показала следы ушибов на висках. По ее словам, перед предупреждения о закрытии дверей в вагоне не прозвучало.
"Я не очень понимала, что случилось, но постепенно до меня начало доходить, что мне очень больно, и как-то зубы стали пошатываться", — продолжила Васильева.
После инцидента актриса обратилась к начальнику станции и рассказала о случившемся.
"Отыграли два спектакля, сижу в Склифе жду маму, маму отсюда не отпускают, пока не будут сделаны КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография)", — рассказал в Stories в Instagram актрисы ее сын Филипп Васильев.
Комментарий метрополитена
Московский метрополитен выразил после инцидента с актрисой Татьяной Васильевой сожаление и надежду, что случившееся не отразится на здоровье актрисы, а также призвал соблюдать правила пользования метро.
"Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира "ударило" дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира", — говорится в сообщении.
В подземке также призвали пассажиров соблюдать правила пользования метро.
"После объявления "Осторожно, двери закрываются!" и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена", — заявили в метрополитене.
Татьяна Васильева
В 1996-1999 годах и с 2007 года Татьяна Васильева — актриса Театра "Школа современной пьесы". В театре она играла в постановках "С приветом, дон Кихот!" по Мигелю Сервантесу и Людвигу Минкусу, "Антигона в Нью-Йорке" Януша Гловацкого, "Антон Чехов. Чайка" и "Борис Акунин. Чайка".
В кино Татьяна Васильева дебютировала в 1971 году в детском фильме "Всмотритесь в это лицо". В 1975 году она сыграла небольшую роль Энни в ставшей популярной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя! ", в 1978 году — главную роль комедии "Дуэнья".
Актриса создала яркие образы в картинах "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Увидеть Париж и умереть" (1992), за роль в последней Васильева была удостоена премии "Ника".
Всего актриса сыграла более 130 ролей в фильмах и сериалах.
В 1992 году Татьяне Васильевой было присвоено звание народной артистки России.