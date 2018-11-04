МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева рассказала, что двери вагона метро утром в субботу зажали ей голову. Ее сын рассказал, что актрису госпитализировали в Институт скорой помощи Склифосовского.

"Кто не успел войти — это была я. Я посередине просто получила по голове дверями", — рассказала актриса в Instagram и показала следы ушибов на висках. По ее словам, перед предупреждения о закрытии дверей в вагоне не прозвучало.

"Я не очень понимала, что случилось, но постепенно до меня начало доходить, что мне очень больно, и как-то зубы стали пошатываться", — продолжила Васильева.

После инцидента актриса обратилась к начальнику станции и рассказала о случившемся.

"Отыграли два спектакля, сижу в Склифе жду маму, маму отсюда не отпускают, пока не будут сделаны КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография)", — рассказал в Stories в Instagram актрисы ее сын Филипп Васильев.

Комментарий метрополитена

Московский метрополитен выразил после инцидента с актрисой Татьяной Васильевой сожаление и надежду, что случившееся не отразится на здоровье актрисы, а также призвал соблюдать правила пользования метро.

Такой комментарий дали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира "ударило" дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира", — говорится в сообщении.

В подземке также призвали пассажиров соблюдать правила пользования метро.

"После объявления "Осторожно, двери закрываются!" и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена", — заявили в метрополитене.

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ, в 1969-1983 годах она работала в труппе Московского Театра сатиры. Дебютной ролью Васильевой на сцене стала роль клоуна Бука в спектакле "Пеппи — длинный чулок" по сказке Астрид Линдгрен. Среди ее ролей в Театре сатиры — Принцесса в спектакле "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца, Софья в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Мария Антоновна в "Ревизоре" Николая Гоголя, Дженни-малина в "Трехгрошовой опере" Бертольда Брехта, Мария Лукьяновна в "Самоубийце" Николая Эрдмана.

В 1996-1999 годах и с 2007 года Татьяна Васильева — актриса Театра "Школа современной пьесы". В театре она играла в постановках "С приветом, дон Кихот!" по Мигелю Сервантесу и Людвигу Минкусу, "Антигона в Нью-Йорке" Януша Гловацкого, "Антон Чехов. Чайка" и "Борис Акунин. Чайка".

В кино Татьяна Васильева дебютировала в 1971 году в детском фильме "Всмотритесь в это лицо". В 1975 году она сыграла небольшую роль Энни в ставшей популярной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя! ", в 1978 году — главную роль комедии "Дуэнья".

Актриса создала яркие образы в картинах "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Увидеть Париж и умереть" (1992), за роль в последней Васильева была удостоена премии "Ника".

Всего актриса сыграла более 130 ролей в фильмах и сериалах.

В 1992 году Татьяне Васильевой было присвоено звание народной артистки России.