Московский метрополитен выразил сожаление после инцидента с Васильевой

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Московский метрополитен выразил после инцидента с актрисой Татьяной Васильевой сожаление и надежду, что случившееся не отразится на здоровье актрисы, а также призвал соблюдать правила пользования метро. Такой комментарий дали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Васильева ранее рассказала в Instagram, что утром в субботу ей зажало голову дверями поезда московского метро, когда она пыталась войти в вагон, и показала следы ушибов на висках. По словам актрисы, машинист не предупредил пассажиров о том, что двери вагона закрываются. Сын Васильевой сообщил в Instagram, что она находится в НИИ Склифосовского и ожидает процедур КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография).

"Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира "ударило" дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира", — говорится в сообщении.

В метро также призвали пассажиров соблюдать правила пользования подземкой.

"После объявления "Осторожно, двери закрываются!" и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена", — заявили в метрополитене.