Суд попросили арестовать московского школьника, у которого нашли взрывчатку

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте несовершеннолетнего, у которого нашли дома в Москве взрывное устройство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Ходатайство следствия рассматривается в Пресненском суде в данный момент. Поскольку дело касается несовершеннолетнего, то все проходит в закрытом режиме", — сказал он.

Накануне правоохранители задержали 14-летнего школьника, у которого дома на улице Свободы в Москве изъяли самодельное взрывное устройство.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и части 3 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств").