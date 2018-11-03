В Татарстане пьяный водитель сбил троих подростков, двое погибли

КАЗАНЬ, 3 ноя — РИА Новости. Нетрезвый водитель на LADA Granta наехал на троих подростков в деревне Новое Каширово в Татарстане, двое из них скончались, сообщает МВД по республике.

"В 23.45 мск 2 ноября в деревне Новое Каширово на улице Тавабилова водитель автомобиля LADA Granta не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил наезд на трех подростков 2002, 2003, 2004 годов рождения… В результате ДТП двое подростков от полученных травм скончались на месте, один доставлен в медицинское учреждение Альметьевска", — говорится в сообщении.

МВД отмечает, что подростки шли по проезжей части дороги в попутном направлении вне зоны пешеходного перехода, на их одежде не было световозвращающих элементов, обеспечивающих видимость в темное время суток.

По информации МВД, водитель с места происшествия скрылся, но был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 26-летний житель Казани, который находился в состоянии алкогольного опьянения.