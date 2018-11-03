На Кубани после ДТП с поездом и грузовиком начали проверку

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Следователи в Краснодарском крае проводят проверку после ДТП с участием поезда и грузовика, в котором пострадали 18 человек, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится процессуальная проверка в отношении машиниста поезда. Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем, двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования.
По уточненным данным на сайте Северо-Кавказской железной дороги, из 15 обратившихся за медпомощью трое являются гражданами Белоруссии и один гражданин Украины.