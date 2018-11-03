На Кубани после ДТП с поездом и грузовиком начали проверку

На месте ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

На месте ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Следователи в Краснодарском крае проводят проверку после ДТП с участием поезда и грузовика, в котором пострадали 18 человек, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в субботу в 04.10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка в Краснодарском крае водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом Минск-Адлер. После инцидента за медицинской помощью обратились 15 человек. Водитель "Камаза", машинист и помощник машиниста поезда госпитализированы в медицинское учреждение

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится процессуальная проверка в отношении машиниста поезда. Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем, двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования.

По уточненным данным на сайте Северо-Кавказской железной дороги, из 15 обратившихся за медпомощью трое являются гражданами Белоруссии и один гражданин Украины.