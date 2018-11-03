Движение поездов в Кубани, где произошло ДТП, осуществляется штатно

На месте ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

На месте ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Движение поездов на перегоне Тимашевская – Ведмидовка Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), ограниченное в результате столкновения КамАЗа и поезда, осуществляется по обоим путям в штатном режиме, сообщила пресс-служба СКЖД.

Ранее сообщалось, что в субботу в 04.10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка в Краснодарском крае водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом Минск — Адлер. После инцидента за медицинской помощью обратились 15 человек. По данным СКЖД, из них трое граждане Белоруссии и один гражданин Украины. Один пассажир доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Локомотивная бригада и водитель грузовик госпитализированы.

"Движение поездов на перегоне Тимашевская – Ведмидовка Краснодарского региона СКЖД, ограниченное в результате ДТП, осуществляется по обоим путям в штатном режиме. Ожидается, что столкнувшись поезд прибудет в Адлер в 14.45 с задержкой на 1 час 30 минут", — говорится в сообщении.