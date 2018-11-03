На Кубани назвали причину столкновения грузовика и поезда

СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Водитель КамАЗ, который в субботу утром столкнулся на железнодорожном переезде на Кубани с поездом Минск-Адлер, проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования. Водитель КамАЗа, машинист и помощник машиниста поезда госпитализированы в медицинское учреждение. Транспорт получил значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы", — говорится в сообщении ведомства.
"На момент аварии в железнодорожном транспорте, состоящем из 17 вагонов, находилось 650 человек, из них 188 детей. Врачи скорой помощи осмотрели пассажиров на предмет получения травм на месте. По предварительной информации, в госпитализации никто не нуждается", — отметили в пресс-службе.
В настоящее время полицейские продолжают работы на месте ДТП, перекрытия проезжей части нет, уточнили в региональном ГУВД.