В Краснодарском крае число пострадавших от паводка выросло до 724 человек

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате паводка и схода селей в Краснодарском крае увеличилось до 724 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Пострадали 730 человек, шесть из которых погибли. В больницах находится на лечении 25 пострадавших, еще девять человек выписаны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, медицинскую помощь амбулаторно получили 690 человек.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, неизвестна судьба двух человек.