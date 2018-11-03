На Кубани четыре человека госпитализированы после ДТП с поездом

На месте ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

На месте ДТП с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

На сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщалось, что в субботу в 04:10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом Минск – Адлер. СКЖД сообщало, что 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с легкими травмами. Также при столкновении пострадали машинист и помощник машиниста, а водитель автомобиля доставлен в больницу.

"По уточненным данным, пострадали 18 человек, четверо из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще 14 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.