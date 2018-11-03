У Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в пятницу у Курил, сообщили в субботу РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в пятницу в 22.01 (14.01 мск) у Курил. Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в точке с координатами 47,5 градуса северной широты и 146,9 восточной долготы. Это в 263 километрах севернее города Северо-Курильск (райцентр на острове Парамушир). Очаг находился на глубине 456 километров", — рассказала сотрудница сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

По словам собеседницы агентства, подземные толчки жители Курильских островов не ощутили.