МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трех бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом сообщает Следственный комитет.
Заседание суда по вопросу о назначении меры пресечения проходило в закрытом режиме. Имена и фамилии подозреваемых назвать в суде отказались, и их можно узнать только через неофициальный источник.
Бывших полицейских привели в зал судебных заседаний под усиленным конвоем, на заданные им журналистами вопросы они не реагировали. В Кировский райсуд явились и родственники девушки-дознавателя, они также не общаются с работниками прессы. Самой потерпевшей и ее отца среди них не было.
Пока неизвестно, признают ли фигуранты дела себя виновными. Также неизвестна их версия случившегося.
Преступление в уфимской полиции
Как ранее сообщалось, инцидент в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району произошел в ночь на вторник. 23-летняя девушка-дознаватель обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что трое ее коллег, среди которых был и ее непосредственный начальник, изнасиловали ее в служебном кабинете.
Подозреваемые были задержаны на следующий день, затем стало известно, что всех трех уволили за проступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов.
Для участия в расследовании в Уфу из Москвы командированы сотрудники управления собственной безопасности МВД России.