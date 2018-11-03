В Уфе арестовали троих полицейских по подозрению в изнасиловании

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трех бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом сообщает Следственный комитет.

В совершении этого преступления подозреваются бывшие начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майор Павел Яромачук. Они будут находиться под арестом до 31 декабря.

Заседание суда по вопросу о назначении меры пресечения проходило в закрытом режиме. Имена и фамилии подозреваемых назвать в суде отказались, и их можно узнать только через неофициальный источник.

Бывших полицейских привели в зал судебных заседаний под усиленным конвоем, на заданные им журналистами вопросы они не реагировали. В Кировский райсуд явились и родственники девушки-дознавателя, они также не общаются с работниками прессы. Самой потерпевшей и ее отца среди них не было.

Пока неизвестно, признают ли фигуранты дела себя виновными. Также неизвестна их версия случившегося.

Преступление в уфимской полиции

Как ранее сообщалось, инцидент в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району произошел в ночь на вторник. 23-летняя девушка-дознаватель обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что трое ее коллег, среди которых был и ее непосредственный начальник, изнасиловали ее в служебном кабинете.

Источник РИА Новости уточнил, что потерпевшая является дочерью руководителя силового подразделения МВД по Башкирии.

Подозреваемые были задержаны на следующий день, затем стало известно, что всех трех уволили за проступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов.

Для участия в расследовании в Уфу из Москвы командированы сотрудники управления собственной безопасности МВД России.