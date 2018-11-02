В Тюмени автомобиль наехал на пешеходов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль наехал на пешеходов в Тюмени сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По информации ГИБДД, двадцатилетняя девушка с двухлетним стажем выехала на тротуар на прохожих. При повороте автомобиль занесло на тротуар, где и были сбиты люди.
Правоохранители также отметили, что на транспортном средстве установлена зимняя резина.
Водитель, как отметили в ГИБДД, находится в трезвом состоянии.
На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые регулируют движение на месте аварии.
Другие обстоятельства случившегося выясняются.