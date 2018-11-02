Подозреваемог в госизмене Неелова доставили в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Военный эксперт Владимир Неелов, арестованный по подозрению в госизмене, доставлен в СИЗО "Лефортово", правозащитники опасаются, что с ним не все в порядке, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Ранее на сайте Лефортовского суда Москвы сообщалось, что ФСБ подозревает Неелова в госизмене.

"Неелов действительно находится в СИЗО "Лефортово", в ближайшее время мы планируем навестить его в камере, поскольку есть опасения, что с ним не все в порядке. Какие осложнения могут быть у Владимира, мы не знаем", — сказала правозащитница.

Меркачева отметила, что сегодня члены ОНК не смогли навестить Неелова.

По данным открытых источников, Владимир Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры. На сайте Центра указано, что Неелов "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

На сайте ПИР-Центра (неправительственной организации, специализирующейся на изучении вопросов глобальной безопасности) Неелов указан как один из победителей международной школы глобальной безопасности за 2014 год. Уточняется, что он выпускник магистерской программы "Стратегические исследования" факультета международных отношений СПбГУ. Принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации "Росатома", владеет английским, немецким и сербским языками.