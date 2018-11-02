Милонов предложил арестовывать за селфи на рельсах в метро

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает арестовывать на срок от 15 до 30 суток за селфи на рельсах в метро, а при повторном нарушении — переквалифицировать дело на уголовное.

Ранее движение поездов было приостановлено на станции метро "Павелецкая" в Москве после того, как мужчина прыгнул на рельсы и сделал селфи.

"Это просто банальное хулиганство, которое нужно оценивать соответствующим 15-суточным, 30-суточным (арестом), а если это повторное (правонарушение), то это можно переквалифицировать в уголовную статью. Думаю, что если вся страна узнает, что это селфи обошлось любителю фотографии в 30 суток административного ареста, думаю, что таких желающих поубавится", — сказал РИА Новости Милонов.

В свою очередь замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный предложил популяризировать правила поведения на транспорте.

"Есть правила поведения в местах массового скопления людей, на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры. В этой ситуации, может быть, есть смысл в целом популяризировать правила поведения на транспорте, показывать насколько пагубные последствия, если их нарушать", — рассказал он РИА Новости.