В Тюмени шесть человек пострадали при наезде машины на пешеходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Двадцатилетняя девушка в Тюмени выехала на тротуар на группу пешеходов, пострадали шесть человек, сообщила РИА Новости в пятницу представитель управления ГИБДД по Тюменской области.

"На пересечении улиц Мориса Тореза и Герцена в Тюмени автомобилем Hyundai Solaris, по предварительным данным, сбиты шесть пешеходов, которые стояли на тротуаре. За рулем находилась 20-летняя девушка со стажем два года. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Герцена автомобиль занесло на тротуар, где и были сбиты люди. На автомобиле установлена зимняя резина", — сказала собеседница агентства.

Он добавила, что водитель находится в трезвом состоянии. В ДТП получили травмы шесть человек: женщины 1963, 1969 и 1994 года рождения и мужчины 1964, 1990 и 1991 года рождения. Четыре человека доставлены в больницу. Двое отказались от госпитализации. На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые регулируют движение на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.