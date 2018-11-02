МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ФСБ подозревает Владимира Неелова в государственной измене, сообщается на сайте Лефортовского суда Москвы.

В карточке дела говорится, что в суде зарегистрировано ходатайство о его аресте.

Пресс-секретарь суда отказалась от комментариев.

Кто такой Владимир Неелов

По данным открытых источников известно, что Владимир Неелов — военный эксперт, автор статей для Центра стратегической конъюнктуры. На сайте Центра указано, что он "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он также написал ряд работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

В Центре стратегической конъюнктуры отказались от комментариев.

На сайте ПИР-Центра (неправительственной организации, специализирующейся на изучении вопросов глобальной безопасности) Неелов указан среди победителей международной школы глобальной безопасности за 2014 год. Уточняется, что окончил магистерскую программу "Стратегические исследования" факультета международных отношений СПбГУ. Принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации "Росатома". Владеет английским, немецким и сербским языками.

Страница Неелова на Facebook не обновлялась с 22 октября.