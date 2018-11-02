Суд предложил доработать иск к "ВКонтакте" за разглашение личных данных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге оставил без движения до исправления недостатков первый иск к социальной сети "ВКонтакте" о разглашении личных данных пользователя правоохранительным органам, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что в Смольнинский районный суд Петербурга поступило исковое заявление жительницы Уфы, которая потребовала взыскать с "ВКонтакте" 100 тысяч рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оставил без движения до 7 декабря 2018 года исковое заявление Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 000 рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам. Заявление оставлено без движения в связи с нарушением требований статей 131-132 ГПК РФ (Форма и содержание искового заявления; Документы, прилагаемые к исковому заявлению)", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости глава ОПС Дарья Лебедева, заявительнице до 7 декабря предоставлено время для исправления недостатков искового заявления.