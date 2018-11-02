На сгоревшей в Нижегородской области турбазе нашли тело ребенка

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Останки десятилетнего мальчика нашли при разборе завалов на месте сгоревшего корпуса базы отдыха в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

По версии следствия, ранним утром 2 ноября произошло возгорание деревянного трехэтажного строения, расположенного на частной базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области. В момент возгорания в коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на втором этаже. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим, судьба 10-летнего ребенка оставалась неизвестной.

"Останки 10-летнего мальчика обнаружили при разборе завалов на месте сгоревшей базы отдыха в Нижегородской области в 15.30. Найдены лишь фрагменты тела, что неудивительно, поскольку температура в эпицентре пожара была очень высокой", — рассказали в региональном МЧС.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Причинение смерти по неосторожности".