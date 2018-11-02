Аксенов подаст в суд на СМИ, сообщившие о невыплате пострадавшей в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен подать иск к СМИ, написавшим якобы о невыплате материальной помощи в 500 тысяч рублей девушке, которая пострадала в политехническом колледже Керчи.

Ранее газета " Московский комсомолец ", а затем со ссылкой на это издание "Радио Свобода", Lenta.ru, Znak.com и ряд других СМИ сообщили, что семье пострадавшей в Керчи Натальи якобы не были выплачены положенные 500 тысяч рублей, и ее отцу, находящемуся в Москве рядом с дочерью, требуется материальная помощь.

Позднее заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось опровергла эти данные и сообщила РИА Новости, что деньги были переведены на счет 26 октября. Она отметила, что деньги были в Керчи на расчетном счете РНКБ, но когда отец девушки уехал к дочери в Москву, сумму матпомощи перевели в московский филиал РНКБ. По ее словам, "чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление".

"Гарантирую, органы власти выполнили перед всеми (пострадавшими) свои обязательства. Мало того, я сказал подготовить иск к редакции издания, которая это все выпустила, поскольку журналист обязан был узнать точку зрения органов власти, а не писать эту чушь, бред, который разнесли на всю страну. Я отвечаю за свои слова, в данном случае мы добьемся опровержения, и с редакции в том числе в судебном порядке спросить", — сказал Аксенов журналистам в Симферополе.

Он добавил, что вице-премьер правительства Крыма Алла Пашкунова действительно докладывала ему в Керчи, что отец девочки характеризуется как регулярно выпивающий. "Я доверяю своему заместителю, она докладывала, что он характеризуется как регулярно выпивающий и выдавать деньги на руки этому заявителю опасно. Искали вариант, как девочке на счет перечислить, но не нашли. С органами опеки договорились, деньги с 26 числа находятся на счету этого деятеля, который вместо того, чтобы ребенком своим заниматься, политикой занялся", — заявил Аксенов.

В пятницу власти Крыма проинформировали, что все выплаты из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже завершены, выплачено 26 миллионов рублей, пострадавшим также положена материальная помощь из федерального бюджета.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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