Аксенов подаст в суд на СМИ, сообщившие о невыплате пострадавшей в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен подать иск к СМИ, написавшим якобы о невыплате материальной помощи в 500 тысяч рублей девушке, которая пострадала в политехническом колледже Керчи.
Позднее заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось опровергла эти данные и сообщила РИА Новости, что деньги были переведены на счет 26 октября. Она отметила, что деньги были в Керчи на расчетном счете РНКБ, но когда отец девушки уехал к дочери в Москву, сумму матпомощи перевели в московский филиал РНКБ. По ее словам, "чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление".
"Гарантирую, органы власти выполнили перед всеми (пострадавшими) свои обязательства. Мало того, я сказал подготовить иск к редакции издания, которая это все выпустила, поскольку журналист обязан был узнать точку зрения органов власти, а не писать эту чушь, бред, который разнесли на всю страну. Я отвечаю за свои слова, в данном случае мы добьемся опровержения, и с редакции в том числе в судебном порядке спросить", — сказал Аксенов журналистам в Симферополе.
В пятницу власти Крыма проинформировали, что все выплаты из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже завершены, выплачено 26 миллионов рублей, пострадавшим также положена материальная помощь из федерального бюджета.
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