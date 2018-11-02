В Уфе арестовали всех фигурантов по делу об изнасиловании

УФА, 2 ноя — РИА Новости. Кировский суд Уфы заключил под стражу всех трех полицейских начальников — фигурантов дела о групповом изнасиловании девушки-дознавательницы, сообщает Следственный комитет.
Заседание проходило в закрытом режиме. Имена и фамилии подозреваемых в суде называть отказываются, так что их можно уточнить только через неофициальный источник.
Подозреваемых проводили в зал заседаний под усиленной охраной, на вопросы журналистов они не отвечали. Кроме того, в суд пришли многочисленные родственники потерпевшей, которые с прессой также не общаются. Однако cамой девушки или ее отца среди них нет.
Признали ли арестованные себя виновными, пока неясно. Их версия произошедшего также еще не известна.
На следующий день подозреваемых задержали. Позже стало известно, что всех троих уволили из органов.
Для проверки из Москвы в Уфу направили сотрудников управления собственной безопасности МВД.