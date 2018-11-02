В Уфе арестовали всех фигурантов по делу об изнасиловании

Сотрудник полиции Салават Ганеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. 2 ноября 2018

Сотрудник полиции Салават Ганеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. 2 ноября 2018

УФА, 2 ноя — РИА Новости. Кировский суд Уфы заключил под стражу всех трех полицейских начальников — фигурантов дела о групповом изнасиловании девушки-дознавательницы, сообщает Следственный комитет.

Подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев, бывшие начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, останутся под арестом до 31 декабря.

Заседание проходило в закрытом режиме. Имена и фамилии подозреваемых в суде называть отказываются, так что их можно уточнить только через неофициальный источник.

Подозреваемых проводили в зал заседаний под усиленной охраной, на вопросы журналистов они не отвечали. Кроме того, в суд пришли многочисленные родственники потерпевшей, которые с прессой также не общаются. Однако cамой девушки или ее отца среди них нет.

Признали ли арестованные себя виновными, пока неясно. Их версия произошедшего также еще не известна.

Инцидент в отделе по вопросам миграции МВД по Уфимскому району произошел в ночь на 30 октября. Как заявила полиции 23-летняя девушка-дознаватель, трое полицейских, среди которых был и ее непосредственный начальник, изнасиловали ее в служебном кабинете. По словам источника РИА Новости, жертва изнасилования – дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.

На следующий день подозреваемых задержали. Позже стало известно, что всех троих уволили из органов.

Для проверки из Москвы в Уфу направили сотрудников управления собственной безопасности МВД.