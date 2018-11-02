В Уфе арестовали двух фигурантов дела об изнасиловании девушки-дознавателя

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Кировский суд Уфы отправил под стражу двух из трех уже бывших полицейских начальников, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщает Следственный комитет в канале в Whatsapp.

Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому имена арестованных официально не называются. Однако источник РИА Новости рассказал, что первым под стражу заключили подполковника Эдуарда Матвеева, до недавнего времени возглавлявшего отдел полиции по Уфимскому району, а вторым — бывшего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району подполковника Салавата Галиева.

Сейчас судья решает, какую меру пресечения избрать для третьего фигуранта — экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромачука.

Тридцать первого октября 23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила в полицию, что предыдущей ночью трое полицейских, в том числе и ее непосредственный начальник, напали на нее в служебном кабинете отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району и изнасиловали. Всех троих задержали, позже стало известно, что их уволили из органов.

По словам источника РИА Новости, жертва изнасилования — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.

Признают ли подозреваемые себя виновными, пока неясно. Их версия произошедшего также еще не известна. Для проверки по этому делу в Уфу из Москвы направили специалистов главка собственной безопасности МВД.