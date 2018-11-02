В Уфе арестовали одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавателя

УФА, 2 ноя — РИА Новости. Кировский районный суд Уфы отправил под арест первого из трех уже бывших полицейских начальников, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки-дознавателя.

О принятом решении РИА Новости рассказал пресс-секретарь суда, поскольку заседание проводилось в закрытом режиме. Журналистов в зал не пустили. Кто именно из трех фигурантов первым заключен под стражу, пока неизвестно.

"Суд арестовал одного из подозреваемых экс-полицейских сроком на два месяца. До 31 декабря 2018 года", — сказал пресс-секретарь суда.

Как уточнил РИА Новости источник в суде, первым арестованным стал подполковник Эдуард Матвеев, до недавнего времени возглавлявший отдел полиции по Уфимскому району.

Следующим будет решен вопрос о заключении под стражу экс-начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Башкирии подполковника Салавата Галиева. Заседание идет.

Сейчас идет заседание по второму подозреваемому.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел в ночь на вторник, 30 октября, в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Заподозренные в изнасиловании полицейские уволены из органов.

По данным источника РИА Новости, заявившая об изнасиловании 23-летняя девушка – дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.

Среди фигурантов – уже бывшие начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии, а также глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Признают ли они себя виновными, пока неясно. Их версия произошедшего также еще не известна. Для проверки по этому делу в Уфу из Москвы направили специалистов главка собственной безопасности МВД России.