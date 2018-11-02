Журналистов не пустили на суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе

УФА, 2 ноя — РИА Новости. Журналистов не пустили на судебное заседание об избрании меры пресечения экс-полицейским, заподозренным в групповом изнасиловании коллеги-дознавательницы, передает корреспондент РИА Новости из Кировского суда Уфы.

В суд пришло около 30 журналистов, но никого в зал не пустили.

"Судья решила провести рассмотрение в закрытом режиме, также запрещено снимать лица подозреваемых", — заявил РИА Новости представитель суда, не уточняя, по какому именно основанию судья приняла такое решение.

Рассмотрение ходатайств уже началось. В зал завели одного из подозреваемых.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел в ночь на вторник, 30 октября, в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Заподозренные в изнасиловании полицейские уволены из органов.

Среди фигурантов – уже бывшие начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии, а также глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Признают ли они себя виновными, пока неясно. Их версия произошедшего также еще не известна.