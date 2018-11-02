В Угличе проверят сообщения об избиениях заключенных в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следственные органы проверят информацию СМИ об избиениях осужденных в колонии №3 Углича Ярославской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская.
Гузовская сообщила, что пока от фонда не поступало никаких заявлений по этому поводу. "Начата доследственная проверка по сообщениям в СМИ об избиениях осужденных колонии №3 Углича. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.
На сайте ярославской областной прокуратуры сообщается, что надзорное ведомство также начало проверку изложенных в СМИ фактов. В случае нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает прокуратура.
По его словам, ту информацию, которую он получил, необходимо тщательно проверять. "В частности, по тому осужденному, который заявил, что его 24 октября избили, информация подана (фондом "Общественный вердикт" — ред.) очень локально, без контекста. Но ситуация там более сложная. Он сам признался мне, что пытался в ШИЗО пронести запрещенные предметы и при этом был задержан сотрудниками учреждения, которые стали его досматривать", — рассказал Бабуркин.
Он отметил, что сотрудники колонии, заподозрившие, что у осужденного есть телефон, очень тщательно его досмотрели. "Очевидно, в ходе досмотра применялась и физическая сила. Но в каких масштабах, в каких формах, при каких обстоятельствах – это предстоит проверить", — отметил собеседник агентства.
В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии №1. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии. Четырнадцати из них предъявлены обвинения, они заключены под стражу.
Макаров не присутствовал при избиении осужденных в ноябре 2016 года, но оба уголовных дела объединены в одно производство, и он является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.