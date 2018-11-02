В Угличе проверят сообщения об избиениях заключенных в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следственные органы проверят информацию СМИ об избиениях осужденных в колонии №3 Углича Ярославской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская.

В четверг фонд "Общественный вердикт" сообщил на официальной странице в соцсети Facebook, что в колонии №3 Углича избиты четверо осужденных. Избиения происходили в 2016-2018 годах. Юристы фонда заявили, что в ближайшее время обратятся в следственные органы для проверки информации и оснований для возбуждения уголовных дел.

Гузовская сообщила, что пока от фонда не поступало никаких заявлений по этому поводу. "Начата доследственная проверка по сообщениям в СМИ об избиениях осужденных колонии №3 Углича. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.

На сайте ярославской областной прокуратуры сообщается, что надзорное ведомство также начало проверку изложенных в СМИ фактов. В случае нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отмечает прокуратура.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил РИА Новости, что ранее не получал жалоб от заключенных угличской колонии, но на днях выезжал туда. "Я получил информацию, которую сейчас подвергают проверке. В том числе материалы у меня направлены и в компетентные органы для проведения проверки ими. Сегодня я снова заеду в колонию в Угличе и продолжу работу по этой теме", — рассказал омбудсмен.

По его словам, ту информацию, которую он получил, необходимо тщательно проверять. "В частности, по тому осужденному, который заявил, что его 24 октября избили, информация подана (фондом "Общественный вердикт" — ред.) очень локально, без контекста. Но ситуация там более сложная. Он сам признался мне, что пытался в ШИЗО пронести запрещенные предметы и при этом был задержан сотрудниками учреждения, которые стали его досматривать", — рассказал Бабуркин.

Он отметил, что сотрудники колонии, заподозрившие, что у осужденного есть телефон, очень тщательно его досмотрели. "Очевидно, в ходе досмотра применялась и физическая сила. Но в каких масштабах, в каких формах, при каких обстоятельствах – это предстоит проверить", — отметил собеседник агентства.

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии №1. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии. Четырнадцати из них предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, так же как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8.

Макаров не присутствовал при избиении осужденных в ноябре 2016 года, но оба уголовных дела объединены в одно производство, и он является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.