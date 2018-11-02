МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Все необходимые поручения по оказанию помощи пострадавшим при взрыве и стрельбе в Керчи были даны президентом РФ, а также местными и федеральными властями, никаких тревожных сигналов по этому поводу в Кремль не поступали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Здесь существует уже принятое и местными, и федеральными властями решение, даны все необходимые поручения от президента, они, собственно, были даны в день события. Естественно, это контролируется по линии контрольного управления. Сейчас у нас каких-то тревожных сигналов нет на этот счет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль собирается следить за оказанием помощи пострадавшим в Керчи.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.