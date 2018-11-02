В заброшенном доме в Москве нашли скелет

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Скелет человека найден в подвале заброшенного дома на Зубовской улице в российской столице, следователи проводят проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

Она пояснила, что 2 ноября в подвале заброшенного дома обнаружены кости скелета человека, по оценке специалистов, давность захоронения составляет более 25 лет.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, добавила она.