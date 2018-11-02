В ДТП в Башкирии, куда не доехали спасатели, погиб ребенок

УФА, 2 ноя — РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при столкновении двух автомобилей в Башкирии, куда не доехала пожарная машина, съехав со спасателями в кювет, сообщили в ГИБДД региона.
По данным ГИБДД, авария, куда ехали спасатели, произошла в 10.00 (08.00 мск) на 39-м километре автодороги Стерлитамак-Салават, где столкнулись две легковые иномарки.
"В результате аварии 24-летняя женщина-водитель одной из машин вместе со своими детьми, трехлетним сыном и четырехлетней дочерью, получили травмы. Когда медики везли их в больницу, мальчик скончался в карете "скорой помощи", не доехав до медучреждения", — сообщили в ГИБДД.
На месте аварии работает полиция и другие службы, подробности ДТП уточняются.