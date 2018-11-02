В Башкирии пожарная машина съехала в кювет по дороге к месту ДТП

УФА, 2 ноя — РИА Новости. Пожарный автомобиль с пятью спасателями, ехавший на помощь заблокированным после ДТП людям, съехал в кювет, никто не пострадал, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошёл в пятницу утром. Жители Стерлитамакского района Башкирии попали в аварию и вызвали спасателей.

"При следовании на помощь заблокированным людям в дорожно-транспортном происшествии в районе деревни Верхние Услы на Раевском тракте произошёл съезд в кювет пожарного автомобиля, в котором находилось пятеро пожарных, никто из них, к счастью, не пострадал",- сообщили в комитете по ЧС.

На место аварии направили другую пожарную машину, туда едут также бригада скорой помощи и полиция.