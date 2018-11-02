У экс-полицейских, заподозренных в изнасиловании в Уфе, прошли обыски

УФА, 2 ноя- РИА Новости. Следователи в Башкирии провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах трех уже бывших полицейских начальников, подозреваемых в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, сообщил РИА Новости источник в следственных органах республики.

Как считает следствие, жертвой сексуального насилия стала дочь начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии, работающая дознавателем.

"Дома и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. Это процедура — рабочий момент, необходимость при расследовании преступлений", — рассказал источник.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел в ночь на вторник, 30 октября, в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Заподозренные в изнасиловании полицейские уволены из органов.

Среди фигурантов – уже бывшие начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии, а также глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.