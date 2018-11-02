Из крымского СИЗО освободили капитана украинского судна и двух моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Капитан задержанного за браконьерство у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий и два украинских рыбака выпущены по решению следователя из следственного изолятора в Симферополе по просьбе омбудсменов и находятся под подпиской о невыезде, сообщила РИА Новости крымский омбудсмен Людмила Лубина.

Уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина совместно с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и бывшим украинским омбудсменом Ниной Карпачевой встретились 31 октября в СИЗО №1 в Симферополе с содержащимся под стражей украинским капитаном мотофелюги "ЯМК-0041" Новицким и двумя украинскими рыбаками.

"Вчера два украинских рыбака (Кондратюк и Морозов, задержаны за нарушение морской госграницы РФ) и капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий освобождены из-под стражи. Слава богу, сидеть рыбакам в СИЗО, я считаю, нечего", — сказала агентству Лубина.

Омбудсмен уточнила, что всем трем рыбакам изменена мера пресечения. "Морякам изменена мера пресечения на подписку о невыезде", – отметила Лубина.

Она отметила, что решение принял следователь после обращения Москальковой, Карпачевой и Лубиной. По словам Лубиной, это шаг навстречу урегулированию ситуации и возможному обмену на капитана российского сейнера "Норд", находящегося на Украине. Украинские моряки пока остаются в Крыму до решения вопроса о возвращении домой, добавила она.

Ранее произошел обмен семи членов экипажа российского судна "Норд" на семерых украинских моряков на границе Крыма и Украины. По словам Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находился в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".