Жена фигуранта дела об изнасиловании в Уфе заявила, что у него есть алиби

УФА, 2 ноя — РИА Новости. Супруга одного из полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, утверждает, что в ночь происшествия ее муж был дома.

В беседе с ГТРК "Башкортостан" женщина заявила, что до сих пор в шоке от произошедшего, но не верит, что ее супруг мог совершить подобное.

"Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29-го на 30-е он дома ночевал. Во вторник пошел на работу. Отработав, пришел вечером домой, он приходит в 11 вечера, но у него служба такая. Вчера он не пришел домой — его задержали. За все это время такого не было", — рассказала она.

Комментариями следствия на этот счет РИА Новости пока не располагает.

По словам женщины, они с мужем воспитывают двух детей четырех и трех лет.

"Мой муж очень отзывчивый, положительный человек. Сколько он служил, все его сотрудники, все его коллеги отзывались о нем с лучшей стороны. Остальных я знаю по мере его службы — непосредственный его начальник, поэтому пересекались. Лично мы не знакомы. Про эту девушку я вообще в первый раз услышала", — заявила собеседница телерадиокомпании.

"Я до сих пор на эмоциях, и невозможно передать словами, когда мужа обвиняют в таком. Тяжело это принять", — добавила она.

Тридцать первого октября 23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила в уфимскую полицию, что в ночь на 30 октября трое ее коллег, в том числе непосредственный начальник, изнасиловали ее в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Подозреваемых задержали — это начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии, а также глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Их уже уволили из органов.