В Екатеринбурге не стали заводить дело из-за поврежденной картины Дали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга отказала в возбуждении уголовного дела в отношении девушек, которые, делая селфи, повредили картину Сальвадора Дали в международном центре искусств "Главный проспект", сообщили РИА Новости в городском УМВД.

Ранее сообщалось, что две девушки на выставке работ Сальвадора Дали в художественной галерее "Главный проспект" принялись фотографироваться на фоне картин и уронили работу художника из собрания "Капричос". При падении, как сообщали СМИ, разбилась рамка, и был поврежден сам экспонат.

По данным полиции, девушки приехали на выставку из Челябинска. Во время экскурсии одна из них решила сделать фото на фоне одной из картин и случайно задела конструкцию, что привело к падению полотна, уточнили в УМВД.

"В настоящее время полицией принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях посетительницы состава преступления", – сказал собеседник агентства.