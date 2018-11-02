Число пострадавших от наводнения на Кубани превысило 720 человек

Подтопленные строения в городе Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае

Подтопленные строения в городе Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате наводнения и схода селевых потоков в Краснодарском крае превысило 720 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи на прошлой неделе вызвали наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах были подтоплены 2365 жилых домов, погибли шесть человек, судьба еще двоих неизвестна. В четверг сообщалось о почти 600 пострадавших, 560 из них получили медицинскую помощь амбулаторно.

"По состоянию на 06.00 пятницы, число пострадавших составляет 722 человека", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в больницах остаются 26 человек, еще шесть выписаны. Медицинская помощь амбулаторно оказана 690 пострадавшим.

По словам собеседника агентства, в шести пунктах временного размещения находятся 160 человек, в том числе 49 детей.