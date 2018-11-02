На Ставрополье четыре человека попали в больницу после ДТП

ПЯТИГОРСК, 2 ноя — РИА Новости. Медики госпитализировали четырех из семи пострадавших в ДТП с микроавтобусом "Газель" и легковым автомобилем на Ставрополье, сообщает в пятницу управление ГИБДД по региону.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером, по предварительной версии, водитель "ВАЗ 2107" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Газель", который развозил работников организации по домам. В результате автоаварии семь пассажиров "Газели" доставлены в больницу.

"По уточненным сведениям, четыре пассажира "Газели" получили в ДТП травмы, с которыми были госпитализированы", — сообщили в ведомстве.