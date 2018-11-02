Под Нижним Новгородом ребенок пропал без вести при пожаре на базе отдыха

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на базе отдыха под Нижним Новгородом

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области во время пожара в двухэтажном коттедже на базе отдыха без вести пропал ребенок. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел в деревне Соболиха Городецкого района.

"Из горящего здания эвакуировали 32 человека, в том числе 14 детей", — рассказал собеседник агентства.

Людей разместили в соседнем корпусе турбазы.

Пожар удалось локализовать на площади 180 квадратных метров. Сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций. Здание еще тлеет.

Причины возгорания пока не известны. На месте работают сотрудники следственного управления СК.