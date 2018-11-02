Под Нижним Новгородом ребенок пропал без вести при пожаре на базе отдыха

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Нижегородской области во время пожара в двухэтажном коттедже на базе отдыха без вести пропал ребенок. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.
"Из горящего здания эвакуировали 32 человека, в том числе 14 детей", — рассказал собеседник агентства.
Людей разместили в соседнем корпусе турбазы.
Пожар удалось локализовать на площади 180 квадратных метров. Сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций. Здание еще тлеет.
Причины возгорания пока не известны. На месте работают сотрудники следственного управления СК.