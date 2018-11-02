Специалист составил психологический портрет убийцы из Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, был зациклен на желании отомстить, считает профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Евгений Черный, специалист по социальной и педагогической психологии.

"Пойти на такое мог только молодой человек, неуверенный в себе, с низкой самооценкой (которая нередко маскируется в самоуверенность и амбициозность), испытывающий отчужденность и отверженный", — сказал он РИА Новости.

По его мнению, повод для совершения преступления мог быть незначительным.

"Обида, стремление выровнять ситуацию в сторону субъективно понимаемой справедливости, порождают жажду мести", — подчеркнул психолог.

По словам Черного, Росляков вел себя тихо и спокойно, но "внутри него зрел внутренний взрыв".

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, среди них пятнадцать студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более пятидесяти человек. Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Месяц назад он прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.

"Он застрял на цели совершить что-то страшное и отомстить, поэтому не открывался людям и вел обособленный образ жизни, тщательно готовясь к преступлению", — сказал психолог.