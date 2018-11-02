В Саранске водитель украл более 18 тонн шоколада, чтобы отдать долги

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Водитель-экспедитор украл более 18 тонн шоколада в Саранске и продал их, чтобы расплатиться с долгами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следственным управлением УМВД России по Саранску окончено предварительное расследование уголовного дела. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Волк.
Максимальное наказание по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), которая вменяется обвиняемому — лишение свободы на срок до десяти лет.