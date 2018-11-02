Начинается суд в отношении медэксперта, нашедшего алкоголь в крови ребенка

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Щелковский суд Московской области в пятницу приступит к рассмотрению по существу дела по обвинению в халатности судмедэксперта Михаила Клейменова, который в прошлом году нашел 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка, погибшего в Подмосковье в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"В Щелковском суде в 11.30 состоится судебное заседание по существу в отношении Клейменова", — сказали в пресс-службе суда.

Согласно УК РФ на первом заседании оглашается обвинительное заключение. Будет заслушана позиция подсудимого, признает ли он вину. После этого суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Дело в отношении заведующего железнодорожным отделением "Бюро судебно-медицинских экспертиз" Михаила Клейменова возбуждено по статье "халатность".

В апреле 2017 года Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую помощь.

Сильный резонанс данное происшествие получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Алисовой, получившей три года колонии-поселения.