Подозреваемые в изнасиловании коллеги полицейские уволены из МВД Уфы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Из органов внутренних дел уволили трех высокопоставленных полицейских, подозреваемых в совершении группового изнасилования их коллеги в Уфе, сообщает МВД по Башкирии.

Они были вынуждены покинуть службу "за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции".

Соответствующее решение принял глава республиканского МВД Роман Деев. В настоящее время по его распоряжению осуществляется служебная проверка, по итогам которой виновных привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Преступление в отделе полиции

В среду 23-летняя девушка, которая работает дознавателем в отделе по вопросам миграции МВД по Уфимскому району, подала в полицию Уфы заявление об изнасиловании. По ее словам, в ночь на вторник трое ее коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в помещении отдела, где она работает, напали на нее и совершили насильственные действия.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых органах Башкирии, дознаватель в ночь инцидента пришла в кабинет начальника не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых.

По неофициальным данным, отец жертвы преступления — начальник силового подразделения МВД по Башкирии.

По подозрению в причастности к изнасилованию задержаны начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела, являющийся непосредственным руководителем потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых допрашивают.

В Башкирию направили сотрудников управления собственной безопасности МВД из Москвы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена направить запрос в органы СК по этому делу.