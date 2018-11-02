СМИ выяснили, кто избил актера Даниила Страхова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Известного российского актера Даниила Страхова избил сын бывшего военного атташе посольства Италии в России, сообщает газета "Московский комсомолец".
По этой же причине и произошел инцидент, после которого актер оказался в больнице. Рядом с домом Страхова находится частная медицинская клиника, рядом с которой стоял с сигаретой сын бывшего военного атташе посольства Италии в России Александр, работающий в этой клинике менеджером по продажам, пишет издание.
Страхов, направляясь к своему подъезду, сделал ему замечание по поводу курения, однако Александр отказался тушить окурок. Услышав отказ, актер открыл бутылку с водой и облил своего оппонента, после чего завязалась драка. Однако прохожие разняли мужчин, что позволило избежать серьезных последствий.
Даниил Страхов получил широкую известность после выхода сериала "Бедная Настя", где он сыграл барона Владимира Корфа. Среди других работ актера — роли в фильмах "Мы из будущего", "Исаев" и "Грозовые ворота".